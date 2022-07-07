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Говорили, как военные люди: Залужный встретился с главой Штаба обороны Британии

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный встретился с Начальником Штаба обороны Великобритании, адмиралом сэром Тони Радакиным, который находится в Украине с официальным визитом, передает УНН со ссылкой на Телеграмм-канал Залужного.

Цитата

“Было очень приятно принимать в Украине Начальника Штаба обороны Великобритании, адмирала сэра Тони Радакина. Этот визит является мощным сигналом поддержки Вооруженных Сил Украины в борьбе с российским агрессором”, – написал Залужный.

Детали

Главнокомандующий Вооруженными силами отметил, что стороны “очень плодотворно поработали на пункте управления, обсудили до деталей планы будущих операций”.

“Как военные люди, понимаем ситуацию такой, как она есть, и отдаем все силы борьбе за свободу. Благодарен адмиралу Радакину и в его лице всему Британскому народу за непреклонную поддержку Украины, помощь и доверие”, – добавил Залужный.

Дополнение

В Великобританию прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов.

"В ответ на незаконное вторжение рф в Украину правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это включает обязательство возглавить инновационную программу, целью которой является обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании. Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих", - сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

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