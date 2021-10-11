Готуємося до зими з Чорною п'ятницею

Техніка для холодної пори року

Вкрай важливо забезпечити житло теплом і корисними пристроями для комфортного проживання. Взимку неодмінно знайдуть застосування такі товари:



Тепловентилятор. Цей опалювальний прилад користується великою популярністю. Виріб складається з нагрівального елементу і вентилятора. При покупці техніки варто враховувати максимальну площу, яку вона може забезпечити теплом. Для маленької кімнати допустимо вибрати “скромний” опалювальний прилад, а для великого приміщення краще купити потужну техніку.



Конвектор. Виріб складається з корпусу і нагрівального елементу (Тена). Холодне повітря всередині приладу збільшує температуру і виходить через решітки-жалюзі, забезпечуючи циркуляцію тепла в приміщенні. У сучасних моделях замість розжареної спіралі встановлюють трубки, в яких герметично запаяний нагрівальний елемент. Така ізоляція сприяє продуктивній роботі конвектора і збереженню кисню в приміщенні.



Зволожувач повітря. Цей прилад особливо необхідний в будинках і квартирах взимку. У цей холодний сезон рівень вологості в приміщенні становить близько 20%, в той час, як це значення має бути від 40 до 60%. Сухе повітря викликає у людини хвороби очей, свербіж шкіри й напади астми. Крім того, він сприяє накопиченню статичної електрики на різних предметах в будинку. Клієнти можуть вибрати парові або ультразвукові моделі.



При покупці техніки варто враховувати її характеристики, а також показники температури або вологості, які вона зможе забезпечити.

Товари для дитячих розваг

Для дитини зима - це пора веселих ігор на свіжому повітрі. Турботливі батьки можуть придбати на Чорну п'ятницю для своїх чад такі товари:



Санки. Вироби складаються з каркаса, алюмінієвих або сталевих полозів і сидіння. Вага санок складає від 2 до 2,5 кг. Полози вироби можуть бути плоского або трубчастого типу. Останні важче, але вони забезпечують підвищену прохідність по сніжній поверхні.



Ледянки. Вони характеризуються невеликою вагою і розміром, а також широким асортиментом виробів для дітей будь-якого віку. Можна вибрати модель для катання на зледенілих гірках або на снігових схилах. Перший варіант оснащений однією ручкою, він розвиває невелику швидкість. Модель для сніжних схилів має спеціальне поглиблення для ніг. Це допомагає комфортно і безпечно розташуватися на ледянці.



Снігокати. Вони складаються з рами, на яку кріпляться лижі, сидіння і кермо. Зручність і комфорт від поїздок на снегокаті забезпечують його популярність серед дітей. Доступні моделі з сидінням із пластику, екошкіри або спіненої гуми. Управління снегокатів відбувається за допомогою керма, який з'єднаний з центральною лижею.



Різні забарвлення виробів дозволять дитині проявити індивідуальність, тому не забудьте порадитися з чадом перед прийняттям остаточного рішення про покупку.

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