Готовимся к зиме с Черной пятницей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Приближается 26 ноября — день, когда состоится Черная пятница 2021. Эта масштабная распродажа преподнесет много сюрпризов и даст шанс с выгодными скидками приобрести необходимые вещи. В рамках Черной пятницы можно купить товары для подготовки к зиме и сэкономить при этом круглую сумму денег.
Техника для холодного времени года
Крайне важно обеспечить жилище теплом и полезными устройствами для комфортного проживания. Зимой непременно найдут применения такие товары:
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- Тепловентилятор. Этот отопительный прибор пользуется большой популярностью. Изделие состоит из нагревательного элемента и вентилятора. При покупке техники стоит учитывать максимальную площадь, которую она может обеспечить теплом. Для маленькой комнаты допустимо выбрать “скромный” отопительный прибор, а для большого помещения лучше купить мощную технику.
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- Конвектор. Изделие состоит из корпуса и нагревательного элемента (ТЭНа). Холодный воздух внутри прибора увеличивает температуру и выходит через решетки-жалюзи, обеспечивая циркуляцию тепла в помещении. В современных моделях вместо раскаленной спирали устанавливают трубки, в которых герметично запаян нагревательный элемент. Такая изоляция способствует продуктивной работе конвектора и сохранению кислорода в помещении.
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- Увлажнитель воздуха. Этот прибор особенно необходим в домах и квартирах зимой. В этот холодный сезон уровень влажности в помещении составляет около 20%, в то время как это значение должно быть от 40 до 60%. Сухой воздух вызывает у человека болезни глаз, зуд кожи и приступы астмы. Кроме того, он способствует накоплению статического электричества на различных предметах в доме. Клиенты могут выбрать паровые или ультразвуковые модели.
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При покупке техники следует учитывать ее характеристики, а также показатели температуры или влажности, которые она сможет обеспечить.
Товары для детских развлечений
Для ребенка зима — это пора веселых игр на свежем воздухе. Заботливые родители могут приобрести на Черную пятницу для своих чад такие товары:
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- Санки. Изделия состоят из каркаса, алюминиевых или стальных полозьев и сиденья. Вес санок составляет от 2 до 2,5 кг. Полозья изделия могут быть плоского или трубчатого типа. Последние тяжелее, но они обеспечивают повышенную проходимость по снежной поверхности.
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- Ледянки. Они характеризуются небольшим весом и размером, а также широким ассортиментом изделий для детей всех возрастов. Можно выбрать модель для катания на обледенелых горках или на снежных склонах. Первый вариант оснащен одной ручкой, он развивает небольшую скорость. Модель для снежных склонов обладает специальным углублением для ног. Это помогает комфортно и безопасно расположиться на ледянке.
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- Снегокаты. Они состоят из рамы, на которую крепятся лыжи, сиденье и руль. Удобство и комфорт от поездок на снегокате обеспечивают его популярность среди детей. Доступны модели с сиденьем из пластика, экокожи или вспененной резины. Управление снегокатом происходит с помощью руля, который соединен с центральной лыжей.
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Различные расцветки изделий позволят ребенку проявить индивидуальность, поэтому не забудьте посоветоваться с чадом перед принятием окончательного решения о покупке.
Большие скидки для экономных людей
Черная пятница — идеальное время, чтобы приобрести товары, которые помогут подготовиться к зиме. Это отличный повод сделать подарок не только себе, но и родным и близким людям. Выбрать качественный товар по низкой цене можно в каталоге на сайте Comfy.ua.