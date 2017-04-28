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Готовність до "Євробачення": МВЦ за парканом та покинуте авто на заваді дорожних робіт

Київ • УНН

 • 30083 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. До першого півфіналу пісенного конкурсу “Євробачення”, який пройде у Києві, залишається менше ніж два тижні. УНН вирішив дізнатись про готовність МВЦ та головної арени пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

Готовність до "Євробачення": МВЦ за парканом та покинуте авто на заваді дорожних робіт

Міжнародний виставковий центр — один із найбільших виставкових центрів України, з декількома павільйонами, загальною площею 58 тисяч квадратних метрів. Арена може розмістити до 10 тисяч осіб, тому не дивно, що саме тут відбуватиметься пісенний конкурс.

Отже, як виглядає МВЦ напередодні конкурсу. Одразу впадає в око, що зовні будівлі не проводились спеціальні оздоблювальні роботи: її не перефарбовували та не добудовували додаткових павільйонів, все що змінилось — це розміщення логотипів пісенного конкурсу по периметру МВЦ.

Окрім цього, периметр центру огородили додатковим парканом-решіткою. Водночас не можна сказати, що прилеглу до центру територію зовсім не підготували до визначної події, яка от-от відбудеться. Організатори облаштували та реконструювали зони відпочинку довкола МВЦ: висадили квіткові панно з символікою “Євробачення” та ретельно прибрали, що навіть не віриться, що так може бути чисто.

Особливу увагу приділили ремонту доріг. Біля МВЦ комунальники поклали новий асфальт. На сьогодні відновлювальні роботи перебувають на фінальних етапах. Все було б добре, але неподалік виставкового центру на прибудинковій парковці комунальники поклали асфальт довкола покинутого автомобіля. А на самій іномарці дорожники залишили повідомлення з проханням перепаркувати автомобіль, але автівка й досі там.

Дещо псує загальне враження будівництво через дорогу від виставкового центру. Але конкурс — конкурсом, а розвиток міста ніхто не відміняв.

Станом на сьогодні, сцена повністю готова. Як розповідають організатори конкурсу, її вага становить 30 тонн, а майданчик для виступів має площу 350 квадратних метрів. Висота екрану, який є частиною сцени, становить 11 метрів, довжина — 70 метрів. До слова, вважається, що це найбільший екран, який коли-небудь було зведено в Україні.

Сцена справді вражає. Вона є проекційною поверхнею, завдяки чому може змінювати графіку та освітлення під виступ кожного учасника. Також сцена має рухливі конструкції, які під час концертів будуть змінювати своє положення, геометрію та робити унікальними постановки артистів.

Зазначається що вже з 30 квітня на головній сцені розпочнуться перші репетиції представників 42-х країн. А 7 травня Міжнародний виставковий центр (МВЦ) на лівому березі Дніпра прийме фанатів “Євробачення” на першому півфіналі.

Потрібно також відзначити охорону та організацію конкурсу. На території та всередині перебуває багато поліцейських, які ретельно перевіряють кожного, хто заходить, та слідкують за тим, аби на території не здійснювали фото та відео зйомку, але це тільки на території. Варто перетнути паркан і знімати та фотографувати автоматично дозволяється. Фактично, картинка не змінюється, не враховуючи паркану в кадрі. Чому встановили саме такі правила - незрозуміло.

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