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Готовность к "Евровидению": МВЦ за забором и заброшенный авто на пути дорожных работ

Киев • УНН

 • 30083 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. К первому полуфиналу песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в Киеве, остается меньше двух недель. УНН решил узнать о готовности МВЦ и главной арены песенного конкурса "Евровидение-2017".

Готовность к "Евровидению": МВЦ за забором и заброшенный авто на пути дорожных работ

Международный выставочный центр - один из крупнейших выставочных центров Украины, с несколькими павильонами, общей площадью 58 000 квадратных метров. Арена может разместить до 10 000 человек, поэтому неудивительно, что именно здесь будут проводить песенный конкурс.

Итак, как выглядит МВЦ накануне конкурса. Сразу бросается в глаза, что снаружи здания не проводились специальные отделочные работы: ее не перекрашивали и не достраивали дополнительных павильонов, все что изменилось - это размещение логотипов песенного конкурса по периметру МВЦ.

Кроме этого, периметр центра огородили дополнительным забором-решеткой. В то же время нельзя сказать, что прилегающую к центру территорию совсем не подготовили к событию, которое вот-вот произойдет. Организаторы устроили и реконструировали зоны отдыха вокруг МВЦ: высадили цветочные панно с символикой "Евровидения" и тщательно убрали, даже не верится, что может быть так чисто.

Особое внимание уделили ремонту дорог. У МВЦ коммунальщики положили новый асфальт. Сегодня восстановительные работы находятся на финальных этапах. Все было бы хорошо, но неподалеку возле выставочного центра на придомовой парковке коммунальщики положили асфальт вокруг заброшенного автомобиля. А на самой иномарке дорожники оставили сообщение с просьбой перепарковать автомобиль, но транспортное средство и ныне там.

Несколько портит общее впечатление строительство через дорогу от выставочного центра. Но конкурс - конкурсом, а развитие города никто не отменял.

На сегодня, сцена полностью готова. Как рассказывают организаторы конкурса, ее вес составляет 30 тонн, а площадка для выступлений имеет площадь 350 квадратных метров. Высота экрана, который является частью сцены, составляет 11 метров, длина - 70 метров. К слову, считается, что это самый большой экран, который когда-либо был возведен в Украине.

Сцена действительно впечатляет. Она является проекционной поверхностью, благодаря чему может менять графику и освещение под выступление каждого участника. Также сцена имеет подвижные конструкции, которые во время концертов будут менять свое положение, геометрию и делать уникальными постановки артистов.

Отмечается что уже с 30 апреля на главной сцене начнутся первые репетиции представителей 42-х стран. А 7 мая Международный выставочный центр (МВЦ) на левом берегу Днепра примет фанатов "Евровидения" на первом полуфинале.

Нужно также отметить охрану и организацию конкурса. На территории и внутри находится много полицейских, которые тщательно проверяют каждого, кто заходит, и следят за тем, чтобы на территории не совершали фото и видео съемку, но это только на территории. Стоит пересечь забор и снимать и фотографировать автоматически разрешается. Фактически, картинка не меняется, не учитывая забора в кадре. Почему установили именно такие правила - непонятно.

Украинские Национальные Новости

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