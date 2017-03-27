Готовий об'єднатися з усіма, крім тих, хто вже тричі обкрадав країну - В.Рабінович

Киянка Юлія з телестудії на Майдані запитала Вадима Рабіновича, чи планує партія “За життя” об’єднуватися з іншими опозиційними політичними силами.

“Я радий тимчасово сісти в один човен для порятунку країни взагалі з усіма. Нам всім потрібно якомога швидше зупинити цю вакханалію, яка відбувається. І мені не важливо навіть, якщо хтось, хто буде сидіти в цьому човні, мені не подобається. Навіть з самою крайньою опозицією, з "Правим сектором" готовий. Але поки це нереально, тому що вони всі проповідують трошки інше”, - каже В.Рабінович.

За його словами, партія готова об’єднається з усіма політичними силами, крім тих, хто “вже двічі, тричі, чотири рази обкрадав країну”.

“Такі об’єднання повинні бути для чогось. Я радий об’єднатися з будь-якою політичною силою, яка зупинить те, що відбувається: тарифи, беззаконня. Потрібно зупинити війну, а потім розберемося, хто кому Рабінович”, - резюмував парламентарій.

Нагадаємо, що політик закликає до дострокових виборів у парламент. На його думку, тільки так можна зняти градус напруженості в суспільстві, вирішити економічну та політичну кризи.