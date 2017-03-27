Готов объединиться со всеми, кроме тех, кто уже трижды обворовывал страну – В.Рабинович

Киевлянка Юлия из телестудии на Майдане спросила Вадима Рабиновича, планирует ли партия “За життя” объединяться с другими оппозиционными политическими силами.

“Я рад временно сесть в одну лодку для спасения страны вообще со всеми. Нам всем нужно как можно быстрее остановить эту вакханалию, которая происходит. И мне неважно даже, если кто-то, кто будет сидеть в этой лодке, мне не нравится. Даже с самой крайней оппозицией, с „Правым сектором“ готов. Но пока это нереально, потому что они все проповедуют немножко другое”, — говорит В.Рабинович.

По его словам, партия готова объединится со всеми политическими силами, кроме тех, кто “уже дважды, трижды, четырежды обворовывал страну”.

“Такие объединения должны быть для чего-то. Я рад объединиться с любой политической силой, которая остановит то, что происходит: тарифы, беззаконие. Нужно остановить войну, а потом разберемся, кто кому Рабинович”, — резюмирует парламентарий.

Напомним, что политик призывает к досрочным выборам в парламент. По его мнению, только так можно снять градус напряженности в обществе, решить экономический и политический кризисы.