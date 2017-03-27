Готов объединиться со всеми, кроме тех, кто уже трижды обворовывал страну – В.Рабинович

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120952 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 180058 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 131354 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125575 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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11 марта, 13:14 • 106549 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107574 просмотра

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Вадим Рабинович призвал политические силы объединиться для спасения страны. Об этом народный депутат и лидер партии “За життя” заявил в эфире на канале “112 Украина”.

Киевлянка Юлия из телестудии на Майдане спросила Вадима Рабиновича, планирует ли партия “За життя” объединяться с другими оппозиционными политическими силами.

“Я рад временно сесть в одну лодку для спасения страны вообще со всеми. Нам всем нужно как можно быстрее остановить эту вакханалию, которая происходит. И мне неважно даже, если кто-то, кто будет сидеть в этой лодке, мне не нравится. Даже с самой крайней оппозицией, с „Правым сектором“ готов. Но пока это нереально, потому что они все проповедуют немножко другое”, — говорит В.Рабинович.

По его словам, партия готова объединится со всеми политическими силами, кроме тех, кто “уже дважды, трижды, четырежды обворовывал страну”.

“Такие объединения должны быть для чего-то. Я рад объединиться с любой политической силой, которая остановит то, что происходит: тарифы, беззаконие. Нужно остановить войну, а потом разберемся, кто кому Рабинович”, — резюмирует парламентарий.

Напомним, что политик призывает к досрочным выборам в парламент. По его мнению, только так можно снять градус напряженности в обществе, решить экономический и политический кризисы.

Украинские Национальные Новости

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