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Готові без будь-яких додаткових умов: Будапешт про зустріч Орбана та Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським - без будь-яких додаткових умов. Про це повідомив міністр-керівник адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш в інтерв'ю виданню Varosh, опублікованому в четвер, передає УНН.

Готові без будь-яких додаткових умов: Будапешт про зустріч Орбана та Зеленського

Цитата:

"Україна – це дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною", - сказав Гуйяш у відповідь на запитання, чи є зустріч Володимира Зеленського і Віктора Орбана наразі на порядку денному двосторонніх відносин.

Деталі

На уточнення, чи є якісь додаткові умови для цієї зустрічі лідерів", керівник адміністрації Орбана зазначив: "Немає додаткових умов для цієї зустрічі".

"Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським", - наголосив він.

Контекст

Відносини України і Угорщини впродовж останніх років є напруженими. Угорщина з вересня 2017 року ветує рішення в НАТО, що стосуються поглиблення співпраці з Україною, а також блокує діалог на політичному рівні. Так, Угорщина так і не зняла своє вето на зустрічі Комісії Україна-НАТО.

Це відбувається на знак протесту проти раніше ухваленого українського закону "Про освіту", який передбачає, серед іншого, ширше впровадження української державної мови, включно у навчальних закладах національних меншин.

Будапешт вважає, що він обмежує права близько 150 тисяч українських угорців, що живуть на Закарпатті.

Із Закарпаттям пов'язані й інші інциденти. До прикладу, на початку грудня 2020 року стало відомо про виконанням гімну Угорщини після присяги новообраними депутатами Сюртівської ОТГ Закарпатської області. Через це було звернення до СБУ.

Окрім того, СБУ провела обшуки у благодійному фонді на Закарпатті через можливе втручання у політичну ситуацію в Україні.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”.

Угорщина навіть звернулась до ОБСЄ щодо ситуації на Закарпатті з проханням направити моніторингову місію в регіон - і не вперше.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією.

Додамо, за даними МЗС, впродовж 2017 року відбулося п’ять, 2018 року сім зустрічей, 2019 року дві та у 2020 році дві зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини. Торік - у лютому в Києві та у травні - у Будапешті. У 2021 році така зустріч відбулася у травні у Братиславі.

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