Готовы без каких-либо дополнительных условий: Будапешт о встрече Орбана и Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским - без каких-либо дополнительных условий. Об этом сообщил министр-руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в интервью изданию Varosh, опубликованном в четверг, передает УНН.
Цитата:
"Украина - это очень важный сосед Венгрии. Поэтому мы готовы встретиться. Решение за Украиной", - сказал Гуйяш в ответ на вопрос, есть ли встреча Владимира Зеленского и Виктора Орбана на данный момент на повестке дня двусторонних отношений.
Детали
На уточнение, есть ли какие-то дополнительные условия для этой встречи лидеров", руководитель администрации Орбана отметил: "Нет дополнительных условий для этой встречи".
"Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским", - подчеркнул он.
Контекст
Отношения Украины и Венгрии в течение последних лет являются напряженными. Венгрия с сентября 2017 года ветирует решения в НАТО, касающиеся углубления сотрудничества с Украиной, а также блокирует диалог на политическом уровне. Так, Венгрия так и не сняла свое вето на встречи Комиссии Украина-НАТО.
Это происходит в знак протеста против ранее принятого украинского закона "Об образовании", который предусматривает, среди прочего, широкое внедрение украинского государственного языка, включая в учебных заведениях национальных меньшинств.
Будапешт считает, что он ограничивает права около 150 тысяч украинских венгров, живущих на Закарпатье.
С Закарпатьем связаны и другие инциденты. К примеру, в начале декабря 2020 года стало известно об исполнении гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Из-за этого было обращение в СБУ.
Кроме того, СБУ провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.
После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства".
Венгрия даже обратилась в ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион - и не раз.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией.
Добавим, по данным МИД, в течение 2017 года состоялось пять, 2018 года - семь встреч, 2019 года - две и в 2020 году две встречи глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии. В прошлом году - в феврале в Киеве и в мае - в Будапеште. В 2021 году такая встреча состоялась в мае в Братиславе.