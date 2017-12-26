Готель у Нью-Йорку запропонував відвідувачам провести день як у фільмі "Один вдома"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Plaza Hotel Нью-Йоркський готель, в якому проходили зйомки легендарного новорічного фільму "Один вдома 2", запропонував прожити день з життя головного героя картини Кевіна МакКаллістера. Відповідне оголошення розміщене на сайті готелю, передає УНН.
Зокрема, акцію готель планує запустити на честь 25-річчя фільму в наступному році. Забронювати номер можна до 28 жовтня 2018 року.
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За 895 доларів Plaza Hotel надасть шанувальникам фільму автентичне меню ресторану 1992 року, ексклюзивну колекцію дисків з п'ятьма серіями комедії, пам'ятні сувеніри і навіть можливість насолодитися величезним морозивом, яке персональний дворецький доставить вам особисто в номер.
Крім того, додаткові опції передбачають експрес-пропуск на оглядовий майданчик 86-го поверху Емпайр-стейт-білдінг, чотиригодинну поїздку на лімузині по Нью-Йорку і доступ на каток Wollman Rink.