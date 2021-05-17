Гороскоп на 17 - 23 травня

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Базиленко (@kseniiaastrolog)

На цьому тижні ви будете почувати себе на підйомі. У вас зросте активність і виникне бажання яскраво себе проявити. На цьому тижні обов'язково займіться новими проектами. Не забудьте просувати старі. Надійде дуже багато цікавих пропозицій. Не відмовляйтеся від них, особливо в другій половині тижня. Ви повинні активно вкладати свої сили в розпочаті справи. Також колективна робота буде вам приносити особливий успіх. Хороший період для тих Раків, хто працює з новими технологіями, інформаційними напрямками. На цьому тижні не варто розраховувати на своїх друзів. Постарайтеся розраховувати на власні сили. Вірте в себе. На цьому тижні ви можете бути розчаровані в комусь із друзів або партнерів. Гарний тиждень для вкладень, для інвестицій. Ви можете брати розстрочки, кредити, особливо в другій половині тижня. Також цей тиждень прекрасний не тільки для роботи, а й для відпочинку. Ви можете поїхати за кордон, відпочити разом з сім'єю, набратися сил, особливо ближче до вихідних. Понеділок - буде складним емоційним днем. І в цей день вам краще не приймати ніяких рішень, тому що ви можете допустити помилки. Прекрасний тиждень для сімейних відносин. Тому сімейні Раки будуть задоволені. А що стосується самотніх Раків, зараз саме час знайомиться, особливо на вихідних. У вас можуть бути навіть доленосні зустрічі. Що стосується здоров'я, то на цьому тижні може бути зайва набряклість, можливо погіршення самопочуття у зв'язку зі зміною погоди. Тому треба привнести в своє життя повітря, рух, спорт.