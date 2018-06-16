Горбулін: Кремль готує рік терору в Україні

На його думку, завжди будуть поруч "конструктивні політики", які запропонують "помиритися" і "закінчити дурну війну".

"Заради них все і затівається. Заради страху українських громадян і невизначеності. Показати, що Росія може робити на нашій території все, що захоче. Що її неможливо перемогти. Але це можливо. Не тут і не зараз, але можливо. Головне - не боятися, як казав свого часу Папа Римський Іоанн Павло II борцям з російським комунізмом. Комунізму вже немає. Не буде і російського режиму. Але наш успіх залежить не тільки від цього, але і від нашої згуртованості, наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їх досягнення", - зазначив експерт.

Нагадаємо, США закликали РФ покласти край насильству на Донбасі.