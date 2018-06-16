Горбулін: Кремль готує рік терору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Кремль піднімає ставки і, схоже, готує рік терору проти мирних регіонів, проти вразливих цільових груп, у тому числі дітей. Більше смертей, більше політичних вбивств, більше хаосу і тривоги - все це в підсумку направлено на діючу владу, з якої, безумовно, й головна вимога. Про це у своїй статті у "Дзеркалі тижня" написав директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України Володимир Горбулін, передає УНН.
На його думку, завжди будуть поруч "конструктивні політики", які запропонують "помиритися" і "закінчити дурну війну".
"Заради них все і затівається. Заради страху українських громадян і невизначеності. Показати, що Росія може робити на нашій території все, що захоче. Що її неможливо перемогти. Але це можливо. Не тут і не зараз, але можливо. Головне - не боятися, як казав свого часу Папа Римський Іоанн Павло II борцям з російським комунізмом. Комунізму вже немає. Не буде і російського режиму. Але наш успіх залежить не тільки від цього, але і від нашої згуртованості, наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їх досягнення", - зазначив експерт.
Нагадаємо, США закликали РФ покласти край насильству на Донбасі.