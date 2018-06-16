Горбулин: Кремль готовит год террора в Украине

По его мнению, всегда будут рядом "конструктивные политики", которые предложат "помириться" и "закончить глупую войну".

"Ради них всё и затевается. Ради страха украинских граждан и неопределенности. Показать, что Россия может делать на нашей территории все, что захочет. Что ее невозможно победить. Но это возможно. Не здесь и не сейчас, но возможно. Главное - не бояться, как говорил в свое время Папа Римский Иоанн Павел II борцам с российским коммунизмом. Коммунизма уже нет. Не будет и российского режима. Но наш успех зависит не только от этого, но и от нашей сплоченности, наличия прорывных приоритетов и четких стратегий их достижения", - отметил эксперт.

Напомним, США призвали РФ положить конец насилию на Донбассе.