Горбулін: країни Балтійсько-Чорноморського регіону мають подолати штучне відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Балтійського-Чорноморський регіон має стати новим епіцентром вільного і інтенсивного обороту товарів, робочої сили, капіталів та ідей. Про це сказав директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін під час 4-го Балтійсько-Чорноморського форуму, передає кореспондент УНН.
"Лише солідарність як основа безпеки може стати базою колективної суб'єктності країн регіону. Лише грунтуючись на цьому принципі нам удасться по-справжньому протистояти ні-імперіалізму в усіх його проявах", - сказав він.
За словами В.Горбуліна, лише це дозволить говорити про статусне зростання Центральної та Східної Європи в міжнародних відносинах.
"Переконаний, що Балтійського-Чорноморський регіон має стати новим епіцентром вільного і інтенсивного обороту товарів, робочої сили, капіталів та ідей", - додав він.
"Ми потребуємо зближення наших держав і подолання між нами штучного відчуження. Однак слід визнати, що зараз ми ще недостатньо близькі до цих дій. Але... діалог, який почався сьогодні, дає надію на те, що нам все-таки вдасться подолати низку довгострокових викликів, що заважають конструктивній взаємодії", - підкреслив В.Горбулін.
Нагадаємо, в ПА ЄВРОНЕСТ заявили, що Україні і ЄС потрібні спільні навчання протидії кіберзагрозам.