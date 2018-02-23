Горбулин: страны Балтийско-Черноморского региона должны преодолеть искусственное отчуждение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Балтийского-Черноморский регион должен стать новым эпицентром свободного и интенсивного оборота товаров, рабочей силы, капиталов и идей. Об этом сказал директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин во время 4-го Балтийско-Черноморского форума, передает корреспондент УНН.
"Только солидарность как основа безопасности может стать базой коллективной субъектности стран региона. Лишь основываясь на этом принципе нам удасться по-настоящему противостоять нет-империализму во всех его проявлениях", - сказал он.
По словам В.Горбулина, лишь это позволит говорить о статусном росте Центральной и Восточной Европы в международных отношениях.
"Убеждён, что Балтийского-Черноморский регион должен стать новым эпицентром свободного и интенсивного оборота товаров, рабочей силы, капиталов и идей", - добавил он.
"Мы нуждаемся в сближении наших государств и в преодолении между нами искусственного отчуждения. Однако следует признать, что сейчас мы ещё недостаточно близки к этому действию. Но... начавшийся сегодня диалог даёт надежду на то, что нам все же удастся преодолеть целый ряд долгосрочных вызовов, мешающих конструктивному взаимодействию", - подчеркнул В.Горбулин.
Напомним, в ПА ЕВРОНЕСТ заявили, что Украине и ЕС нужны совместные учения противодействия киберугрозам.