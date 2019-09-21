Google заявив про створення найпотужнішого в світі квантового комп'ютера
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Компанії Google вдалося створити найпотужніший у світі квантовий комп’ютер. Про це повідомляє The Financial Times, журналістам вдалося ознайомитися з текстом доповіді до того, як її видалили з сайту NASA, пише УНН.
Видання повідомляє, що компанії вдалося створити квантовий процесор компанії, який зміг за три хвилини і 20 секунд зробити обчислення, які вимагають близько 10 тисяч років найсучаснішого суперкомп’ютера Summit компанії IBM.
Зараз квантовий процесор Google може робити тільки один технічний розрахунок за раз. До того, як квантові комп’ютери зможуть вирішувати практичні завдання, пройдуть роки, відзначається в доповіді.
Директор з квантового обладнання Intel Джеймс Кларк відзначив в бесіді з Gizmodo, що розробка Google стала важливою подією в розвитку квантової обчислювальної техніки.
“Нещодавня заява Google про досягнення квантової переваги — це значуща подія, ми продовжуємо розкривати потенціал квантових обчислень. Досягнення комерційно життєздатного квантового комп’ютера спричинить за собою розвиток технологій у багатьох напрямках”, — повідомив Джеймс Кларк.
Як передавав УНН, в Японії припинив свою роботу суперкомп’ютер K.