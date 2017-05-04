Google попередила про небезпеку замаскованих під сервіс Google Docs шахраїв
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Американська інтернет-компанія Google повідомила про шахраїв, що розсилають користувачам електронної пошти Gmail листи від імені хмарного сервісу Google Docs, які насправді містять шкідливі посилання. Відповідна заява розміщена на офіційній сторінці Google Docs в Twitter, передає УНН.
"Ми розслідуємо фішингові повідомлення, які розсилаються від імені Google Docs і просимо вас не відгукуватися на них", - йдеться в повідомленні компанії.
We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through & report as phishing within Gmail.- Google Docs (@googledocs) 3 травня 2017 р