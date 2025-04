Google попередила про небезпеку замаскованих під сервіс Google Docs шахраїв

"Ми розслідуємо фішингові повідомлення, які розсилаються від імені Google Docs і просимо вас не відгукуватися на них", - йдеться в повідомленні компанії.

We are investigating a phishing email that appears as Google Docs. We encourage you to not click through & report as phishing within Gmail.

- Google Docs (@googledocs) 3 травня 2017 р