Google оригінально висловив протест проти Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. На мапах Google назва вежі Д.Трампа (Trump Tower — ред.) у Нью-Йорку була тимчасово змінена на Dump Tower (вежа-звалище — ред.). Про це УНН повідомляє із посиланням на РІХ11.
Користувачі помітили курйоз, розглядаючи карту Йью-Йорка. Зазначається, що коли користувачі шукали “Trump Tower” на Google Maps, місце збудівлі вказувалося правильно, але із назвою “Dump Tower”.
Наразі невідомо, хто вніс такі зміни на Google Maps.
Представник від Google Maps повідомив, що наразі ця назва була виправлена.
“У Google Maps з’явилися деякі неприйнятні назви, чого не повинно бути. Ми перепрошуємо, якщо це образило когось. Наша команда негайно відреагувала і виправила помилку”, — сказав представник компанії.
Оскільки Google постійно оновлює свої мапи, потрібен певний час, щоб зміни вступили в силу.
У той час як Google регулярно оновлює свої карти, час, який потрібен, щоб розміщувати та оновлювати назви місць варіюється, в залежності від Google. Картографічні дані агрегуються від сторонніх постачальників, державних джерел та внесків користувачів, що допомагає створити всеосяжну і оновлену карту в будь-який час.
Проте, випадкові неточності можуть виникнути, наприклад, як це, наприклад, а потім Google повинен внести виправлення, і будь-які неправильні імена. Іноді компанія використовує дані сторонніх компаній для повноти та всеосяжності даних. Через це іноді й стаються такі помилки.
Нагадаємо, Google хоче звести новий офіс у британській столиці неподалік від вокзалу Кінгз Крос, де планується розміщення трьох тисяч нових співробітників.