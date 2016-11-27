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Google оригинально выразил протест против Д.Трампа

Киев • УНН

 • 11427 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. На картах Google название башни Д.Трампа (Trump Tower - ред.) в Нью-Йорке временно изменили на Dump Tower (башня-свалка - ред.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на РІХ11.

Google оригинально выразил протест против Д.Трампа

Пользователи заметили курьез, рассматривая карту Йью-Йорка. Отмечается, что когда пользователи искали "Trump Tower" на Google Maps, расположение здания указывалось правильно, но под названием "Dump Tower".

Пока неизвестно, кто внес такие изменения на Google Maps.

Представитель от Google Maps сообщил, что в настоящее время это название было исправлено.

"В Google Maps появились некоторые неприемлемые названия, чего не должно быть. Мы извиняемся, если это оскорбило кого-то. Наша команда немедленно отреагировала и исправила ошибку", - сказал представитель компании.

Поскольку Google постоянно обновляет свои карты, требуется определенное время, чтобы изменения вступили в силу.

В то время как Google регулярно обновляет свои карты, время, которое требуется, чтобы размещать и обновлять названия мест варьируется, в зависимости от Google. Картографические данные агрегируются от сторонних поставщиков, государственных источников и взносов пользователей, что помогает создать всеобъемлющую и обновленную карту в любое время.

Однако, случайные неточности могут возникнуть, а потом Google должен внести исправления, и любые неправильные имена. Иногда компания использует данные сторонних компаний для полноты и всеобъемлющих данных. Поэтому иногда и происходят такие ошибки.

Напомним, Google хочет построить новый офис в британской столице неподалеку от вокзала Кингз Кросс, где планируется размещение трех тысяч новых сотрудников.

Украинские Национальные Новости

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