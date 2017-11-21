Гонщик Мочанов розповів про переваги дистанційного розрахунку на АЗС

За його словами, останнім часом він проїхав близько семи тисяч кілометрів по всій Україні. Пріоритетною заправкою для нього є АЗС WOG, завдяки гарній системі лояльності.

Однак проблемою на WOG зазвичай є великі черги на касі.

"На автозаправних комплексах є реальна проблема. Черги до каси. Причому - не з тих, хто оплачує паливо, а з пасажирів автобусів, у великій кількості. Люди купують на заправках каву, їжу, воду, морозиво, іграшки дітям.

Реально на великих мережевих заправках де-небудь в Хоролі, Полтаві, перед Житомиром, в Жашкові або Умані, під Львовом або в центрі Києва на Севастопольській площі - завжди низка людей, які використовують WOG не як заправку, а як кафе", - написав О.Мочанов.

Зараз на АЗС WOG з’явився зручний додаток WOGPAY, який дозволяє розрахуватися за пальне не виходячи з машини за допомогою мобільного телефону.

"І грошей економить і береш участь в програмах лояльності. Дрібниця а приємно. За посиланням - навчальний ролик, що встановити і як користуватися. Простіше простого.

Тепер при наявності черги можна заїхати, заправиться, "пискнути" і виїхати, розрахувавшись дистанційно. Зручний сервіс. Спасибі маркетологам мережі за те, що бачать проблеми, чують їх і пропонують варіанти вирішення", - написав О.Мочалов.