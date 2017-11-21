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Гонщик Мочанов рассказал о преимуществах дистанционного расчета на АЗС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Гонщин Алексей Мочанов на своей странице в Facebook рассказал, как и где можно заправить авто не тратя времени на длинные очереди, передает УНН.

По его словам, в последнее время он проехал около семи тысяч километров по всей Украине. Приоритетной заправкой для него является АЗС WOG, благодаря хорошей системе лояльности.

Однако, проблемой на WOG обычно является большие очереди на кассе.

"На автозаправочных комплексах есть реальная проблема. Очереди в кассу. Причем - не из тех, кто оплачивает топливо, а из пассажиров автобусов, в большом количестве. Люди покупают на заправках кофе, еду, воду, мороженое, игрушки детям.

Реально на крупных сетевых заправках где-нибудь в Хороле, Полтаве, перед Житомиром, в Жашкове или Умани, под Львовом или в центре Киева на Севастопольской площади - всегда ряд людей, которые используют WOG не как заправку, а как кафе", - написал А.Мочанов.

Сейчас на АЗС WOG появилось удобное приложение WOGPAY, которое позволяет рассчитаться за топливо не выходя из машины с помощью мобильного телефона.

"И денег экономит и участвуешь в программах лояльности. Мелочь а приятно. По ссылке - учебный ролик, что установить и как пользоваться. Проще простого.

Теперь при наличии очереди можно заехать, заправиться, "пикнуть" и уехать, рассчитавшись дистанционно. Удобный сервис. Спасибо маркетологам сети за то, что видят проблемы, слышат их и предлагают варианты решения", - написал А.Мочалов.

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