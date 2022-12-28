Гонконг просить Японію скасувати "поспішні" Covid-обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Влада Гонконгу в середу звернулася до Японії з проханням зняти обмеження на прямі рейси з міста, які були введені після різкого збільшення випадків захворювання на коронавірус у материковому Китаї. Про це УНН інформує з посиланням на The Japan Times.
Місто ввело аналогічні обмеження під час своєї власної боротьби з Covid, включаючи заборони на перевезення пасажирів з позитивним результатом на вірус та обмеження на поїздки для країн із великими спалахами.
Японія стала однією з перших країн, які цього тижня ввели обмеження на поїздки для Китаю, оскільки кількість заражень на материку різко зросла після скасування пекінської стратегії боротьби з коронавірусом. Вони включають обмеження прямих рейсів з Гонконгу в чотири аеропорти: Наріта і Ханеда в Токіо, Кансай в Осаці та Тюбу в Нагої.
Деталі
У середу транспортний департамент Гонконгу заявив, що "дуже розчарований поспішним рішенням японської влади у розпал туристичного сезону".
Департамент заявив, що зв'язався з консульством Японії в Гонконгу, щоб "урочисто вимагати" скасування рішення, яке набирає чинності з п'ятниці.
Там додали, що авіакомпанії все ще можуть доставляти порожні літаки в аеропорти з обмеженим доступом, щоб забрати пасажирів, що застрягли, найближчими днями.
Додамо
У Японії, яка у жовтні скасувала власну заборону на в'їзд із-за кордону, також спостерігається значний сплеск поїздок.
У травні цього року в аеропортах Японії було зареєстровано лише 700 прильотів із Гонконгу. До листопада це число підскочило до 83 тисяч.