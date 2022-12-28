Гонконг просит Японию отменить "поспешные" Covid-ограничения

Город ввел аналогичные ограничения во время своей собственной борьбы с Covid, включая запреты на перевозку пассажиров с положительным результатом на вирус и ограничения на поездки для стран с большими вспышками.

Япония стала одной из первых стран, которые на этой неделе ввели ограничения на поездки для Китая, поскольку количество заражений на материку резко возросло после отмены пекинской стратегии борьбы с коронавирусом. Они включают ограничение прямых рейсов из Гонконга в четыре аэропорта: Нарита и Ханеда в Токио, Кансай в Осаке и Тюбу в Нагое.

Детали

В среду транспортный департамент Гонконга заявил, что "очень разочарован поспешным решением японских властей в разгар туристического сезона".

Департамент заявил, что связался с консульством Японии в Гонконге, чтобы "торжественно требовать" отмену вступающего в силу решения с пятницы.

Там добавили, что авиакомпании все еще могут доставлять пустые самолеты в аэропорты с ограниченным доступом, чтобы забрать застрявших пассажиров в ближайшие дни.

Добавим

В Японии, которая в октябре отменила свой запрет на въезд из-за границы, также наблюдается значительный всплеск поездок.

В мае этого года в аэропортах Японии было зарегистрировано всего 700 прилетов из Гонконга. К ноябрю это число подскочило до 83 тысяч.