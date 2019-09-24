Гончарук закликав Японію інвестувати в Чорнобильську зону відчуження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження і запрошує Японію бути партнером у цьому питанні. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з делегацією Японії на чолі з очільником Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Будемо раді, якщо Японія буде нашим партнером у цьому питанні. Це чудова можливість привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій", — сказав Олексій Гончарук.
Очільник Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека, пов’язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двосторонньої співпраці. Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане початком спільної діяльності у сфері енергетики.
Під час зустрічі також обговорювалося питання можливої співпраці у сфері інформаційних технологій. На думку пана Морі, саме вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України: "У мене сформувалося враження, що розвиток цієї сфери відкриває майбутнє вашої країни".
Олексій Гончарук додав, що сьогодні ІТ-індустрія — одна з найпрогресивніших в Україні. "Один із пріоритетів діяльності нашого Уряду — розвиток ІТ. Ми були би раді розглянути можливість поділитися з вами досвідом", — сказав голова уряду.
Нагадаємо про розвиток Чорнобильської зони: що Зеленський обіцяє змінити.