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Гончарук закликав Японію інвестувати в Чорнобильську зону відчуження

Гончарук закликав Японію інвестувати в Чорнобильську зону відчуження

Київ • УНН

 • 9046 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження і запрошує Японію бути партнером у цьому питанні. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з делегацією Японії на чолі з очільником Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі, повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

"Будемо раді, якщо Японія буде нашим партнером у цьому питанні. Це чудова можливість привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій", — сказав Олексій Гончарук.

Очільник Японсько-української парламентської ліги дружби Еісуке Морі зазначив, що безпека, пов’язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двосторонньої співпраці. Морі також висловив сподівання, що ця зустріч стане початком спільної діяльності у сфері енергетики.

Під час зустрічі також обговорювалося питання можливої співпраці у сфері інформаційних технологій. На думку пана Морі, саме вектор ІТ може стати поштовхом для розвитку України: "У мене сформувалося враження, що розвиток цієї сфери відкриває майбутнє вашої країни".

Олексій Гончарук додав, що сьогодні ІТ-індустрія — одна з найпрогресивніших в Україні. "Один із пріоритетів діяльності нашого Уряду — розвиток ІТ. Ми були би раді розглянути можливість поділитися з вами досвідом", — сказав голова уряду.

Нагадаємо про розвиток Чорнобильської зони: що Зеленський обіцяє змінити.

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