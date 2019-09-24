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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 50535 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 110003 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101890 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 109058 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119131 просмотра

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5 марта, 17:33 • 147989 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Гончарук призвал Японию инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения

Гончарук призвал Японию инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения

Киев  •  УНН

 • 9043 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и приглашает Японию быть партнером в этом вопросе. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с делегацией Японии во главе с главой Японо-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори, сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал Алексей Гончарук.

Глава Японско-украинского парламентского лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Мори также выразил надежду, что эта встреча станет началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. По мнению господина Мори, именно вектор ИТ может стать толчком для развития Украины: "У меня сложилось впечатление, что развитие этой сферы открывает будущее вашей страны".

Алексей Гончарук добавил, что сегодня IТ-индустрия - одна из самых в Украине. "Один из приоритетов деятельности нашего правительства - развитие IТ. Мы были бы рады рассмотреть возможность поделиться с вами опытом", - сказал глава правительства.

Напомним о развитии Чернобыльской зоны: что Зеленский обещает изменить.

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