Гончарук: я б не сказав, що укріплення гривні - це негативне явище
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук зазначив, що не вважає зміцнення курсу гривні негативним явищем. Про це він заявив у ефірі одного з каналів, передає УНН.
"Я б не сказав, що укріплення гривні це негативне явище. Очевидно, що від укріплення гривні є дуже велика частина людей, які просто виграють. Починаючи з того, що зарплата в доларі власне збільшується. Починаючи з того, що ти можеш імпортувати те саме обладнання, якщо ти хочеш тут щось виробляти і тобі потрібно купити обладнання, ти можеш там його купити дешевше у гривні. Тобто є плюси, а є мінуси", - сказав Гончарук.
За його словами, через зміцнення гривні, в умовах коли активно змінюються макроекономічні умови, звичайно, буде переглядатися бюджет.
"Очевидно, що вже у перших місяцях ми отримаємо новий макропрогноз, будемо сідати з фахівцями НБУ і планувати яким чином нам реагувати на те, що відбувається", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, за інформацією НБУ на 26 грудня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,25 грн/дол.