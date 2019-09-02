Гончарук: уряд і Всесвітній банк прорахували 25 сценаріїв реформи ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд прорахував із Всесвітнім банком 25 сценаріїв реформи ринку землі. Про це розповів прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"Відкривати ринок землі, безумовно, потрібно… Ми прорахували разом зі світовим банком 25 сценаріїв, подивилися, в яких комбінаціях ефект від відкриття ринку землі був би найбільший", - повідомив Гончарук.
Він додав, що необхідно дозволити операції з землею, в тому числі для іноземних громадян, який реєструє юридичну особу і сплачує податки в Україні. За словами очільника уряду, це найбільш економічно вигідна модель, що сприятиме надходженням в бюджет.
"Те, що ринку землі немає – це ілюзія. Страждають зрештою власники", - сказав Гончарук.
Прем’єр-міністр підсумував, що реформа ринку землі орієнтовно розпочнеться влітку наступного року.
"Орієнтовна дата – це літо наступного року. Ми розраховуємо, що до того часу загальне кредитування в гривні буде доступніше".
Нагадаємо, Зеленський доручив ухвалити закон про скасування мораторію на продаж земель до 1 грудня.