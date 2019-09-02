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Гончарук: правительство и Всемирный банк просчитали 25 сценариев реформы рынка земли

Гончарук: правительство и Всемирный банк просчитали 25 сценариев реформы рынка земли

Киев  •  УНН

 • 5784 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство просчитало вместе с Всемирным банком 25 сценариев реформы рынка земли. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире "Свободы слова", передает УНН.

"Открывать рынок земли, безусловно, нужно ... Мы просчитали вместе со Всемирным банком 25 сценариев, посмотрели, в каких комбинациях эффект от открытия рынка земли был бы самый большой", - сообщил Гончарук.

Он добавил, что необходимо разрешить операции с землей, в том числе для иностранных граждан, которые регистрируют юридическое лицо и платят налоги в Украине. По словам главы правительства, это наиболее экономически выгодная модель, которая будет способствовать поступлениям в бюджет.

"То, что рынка земли нет - это иллюзия. Страдают в конечном итоге владельцы", - сказал Гончарук.

Премьер-министр подытожил, что реформа рынка земли ориентировочно начнется летом следующего года.

"Ориентировочная дата - это лето следующего года. Мы рассчитываем, что к тому времени общее кредитование в гривне будет доступнее".

Напомним, Зеленский поручил принять закон о отмене моратория на продажу земель до 1 декабря.

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