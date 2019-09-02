Гончарук: Україні необхідно економічне зростання на рівні від 5%
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук окреслив необхідний рівень економічного зростання – 5-7%. Про це він сказав у ефірі "Свободи слова", передає УНН.
"Зростання в 5-7% - це не наше бажання, а необхідність, якщо ми хочемо стати успішною країною", - сказав Гончарук.
Він додав, що Україні немає чим похвалитися за останні роки щодо економічного зростання.
Нагадаємо, економіка України може зрости на 40% за п'ять років за рахунок іноземних інвестицій, лібералізації економіки та зменшення ролі держави на ринках. Про це заявив сьогодні під час брифінгу Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
"40% - це не цифра, взята зі стелі. У нас є відповідні розрахунки. Їх можна побачити в документі, який буде називатися "Програма діяльності уряду", який ми представимо через місяць (перед - ред.) парламентом", - сказав Гончарук.
За його словами, в перший рік роботи уряд має продемонструвати зростання економіки країни не менше ніж на 5%, а всі інші роки не менше ніж на 7%.