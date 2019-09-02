Гончарук: Украине необходим экономический рост на уровне от 5%

"Рост в 5-7% - это не наше желание, а необходимость, если мы хотим стать успешной страной", - сказал Гончарук.

Он добавил, что Украине нечем похвастаться за последние годы по экономическому росту.

Напомним, экономика Украины может вырасти на 40% за пять лет за счет иностранных инвестиций, либерализации экономики и уменьшения роли государства на рынках. Об этом заявил сегодня во время брифинга Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"40% - это не цифра, взятая с потолка. У нас есть соответствующие расчеты. Их можно увидеть в документе, который будет называться "Программа деятельности правительства", который мы представим через месяц (перед - ред.) парламентом", - сказал Гончарук.

По его словам, в первый год работы правительство должно продемонстрировать рост экономики страны не менее чем на 5%, а все остальные года не менее чем на 7%.