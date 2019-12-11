Гончарук розповів про майбутню програму підтримки малого та мікробізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України визначив майданчик для майбутньої програми підтримки малого та мікробізнесу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Уряж визначив майданчик для майбутньої програми підтримки малого та мікробізнесу”, — зазначив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Так, на сьогоднішньому засіданні уряд передав Німецько-український фонд у повне управління Міністерству фінансів України. Саме цей Фонд стане майданчиком для програми кредитування малого та мікробізнесу, яку започатковано за ініціативи Президента та Уряду. Контролювати його роботу буде Національний банк України.
“Рішення про передачу Фонду у повне управління Мінфіну з метою розділення функцій управління та здійснення регуляторного нагляду за діяльністю Фонду. Це дозволить уникнути конфлікту інтересів та підвищити ефективність використання коштів. Фахівці Міністерства здатні активізувати роботу Фонду та надати бізнесу країни необхідні кошти під реалістичні, корисні та прибуткові проекти”, — повідомив Гончарук.
За інформацією пресслужби, раніше 50% статутного капіталу Фонду належали Кабміну, решта 50% — НБУ.
“Після ухвалення депутатами закону про „спліт“ НБУ відповідно отримав повноваження з регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ, до яких належить Німецько-український фонд, і не може одночасно виступати його власником”, — йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, за ініціативою Президента України Володимира Зеленського в уряді працюють над створенням програми дешевих кредитів для відкриття бізнесу.