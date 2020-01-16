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Гончарук назвав два пріоритети уряду в фінансовому секторі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Два головних пріоритетів українського уряду в фінансовому секторі наразі – це дешевий кредитний ресурс та доступність фінансових послуг. Про це під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, посилаючись на оцінку уряду, передає кореспондент УНН.

Гончарук назвав два пріоритети уряду в фінансовому секторі

"Якщо ми говоримо про фінансовий сектор, тобто те, що найближче нас єднає з Національним банком, у нас пріоритети два… Дешевий кредитний ресурс для уряду – це пріоритет номер один. Другий пріоритет, можливо не менш важливий, це – доступність фінансових послуг", - сказав прем’єр.

З його слів, в Україні надто велика частина наших співгромадян взагалі виключена з банківської системи.

"Вони взагалі не розуміють, що таке фінансові послуги. Тобто збільшити ринок, долучити максимальну кількість людей до цього ринку – це задача номер два", - зауважив Гончарук.

Як повідомлялося раніше в УНН, Нацбанк назвав 5 цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року.

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