Гончарук назвав два пріоритети уряду в фінансовому секторі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Два головних пріоритетів українського уряду в фінансовому секторі наразі – це дешевий кредитний ресурс та доступність фінансових послуг. Про це під час щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук, посилаючись на оцінку уряду, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про фінансовий сектор, тобто те, що найближче нас єднає з Національним банком, у нас пріоритети два… Дешевий кредитний ресурс для уряду – це пріоритет номер один. Другий пріоритет, можливо не менш важливий, це – доступність фінансових послуг", - сказав прем’єр.
З його слів, в Україні надто велика частина наших співгромадян взагалі виключена з банківської системи.
"Вони взагалі не розуміють, що таке фінансові послуги. Тобто збільшити ринок, долучити максимальну кількість людей до цього ринку – це задача номер два", - зауважив Гончарук.
Як повідомлялося раніше в УНН, Нацбанк назвав 5 цілей Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року.