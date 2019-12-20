Гончарук: грошей не вистачає, але катастрофи немає

"Зараз нас з вами намагаються качати для того, щоб ми з вами сварилися, шукали непорозуміння, десь недовіряли один одному. Я закликаю вас зберігати спокій, насправді все досить непогано, у нас складний період "закривати рік". Це завжди складно. У нас залишилися 7 фінансових днів до кінця року. Я хочу вас запевнити, що пенсії вже профінансовано, зарплати будуть профінансовані, соціальні виплати будуть профінансовані, з субсидіями проблем немає, по капітальних випадках ми кожен день пріоритизуємо те, що найважливіше. Тому що на все грошей не вистачає, але найголовніше ми точно "закриємо", те що критично. Ніякої катастрофи нема", - зазначив він.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України заявило, що виплати за захищеними статтями - зарплата, пенсії, всі соціальні платежі - відбуваються за графіком, а решта платежів, які були зареєстровані вже в грудні, будуть проведені після аналізу їх пріоритетності разом із розпорядниками бюджетних коштів, з огляду на невиконання доходів Державного бюджету цього року.