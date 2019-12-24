Гончарук анонсував новий підхід до фінансування вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Уже з січня 2020 року заклади вищої освіти фінансуватимуть на 80%, а решту - залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.
"Змінюємо підходи до фінансування університетів — будемо фінансувати заклади вищої освіти відповідно до результатів їх діяльності", - написав Гончарук.
Так, вже з січня буде працювати формульний підхід — 80% бюджету виші отримуватимуть гарантовано для базових видатків, решту — залежно від позиції у міжнародних рейтингах, відсотку працевлаштування випускників, обсягу залучених із альтернативних джерел коштів тощо.
"Відходимо від традиційного показника по кількості студентів! Це дозволить підвищити якість освіти, яку студенти отримують в університетах, і стимулюватиме економічно раціональну поведінку університетів", - повідомив Прем’єр.
Як раніше повідомляв УНН, в уряді розповіли про плани перебудови фінансування освіти і науки.