Голубовська зізналася, що стикалася з гендерною нерівністю

"Ну, є, звичайно... При чому, і чоловіки-керівники, і жінки-керівники, часто вважають за краще, якщо ось за інших рівних умов, десь вибирати чоловіків (лікарів - ред.). З різних причин. Ми з вами всі їх знаємо, ці причини. Напевно, тому що декретів бояться, що хтось піде в декрет, робота зупиниться, ще щось. Я звичайно, це не можна заперечувати, тому що це явно є. Я не можу сказати, що воно так явно виражено, але так, такий момент присутній", - сказала Ольга Голубовська, відповідаючи на питання, чи відчувала вона гендерні диспропорції при виборі лікаря.

За її словами, для роботи важливо, щоб людина була фахівцем, стратегом, для визначення розвитку своєї галузі, цілеспрямованою і мала комунікаційні здібності.

"Тут до речі жінки виграють, тому що коли переговори з чоловіками ведуть, то іноді це навіть на користь йде. Тому важливо, щоб людина володіла цими якостями, а чоловік він чи жінка - це вже (не важливо - ред.), з моєї точки зору. Але звичайно, все залежить, я вважаю, тому що по різному в житті було, я не можу сказати, що це прямо так домінує - все залежить від розуму, перш за все. Людина повинна бути розумною. Бажано, тим більше, якщо вона на керівній посаді", - додала Голубовська.

Нагадаємо, уряд візьме участь в Коаліції по сприянню досягнення гендерної рівності.

Також нагадаємо, Олена Зеленська записала відео для всесвітньої акції "16 днів проти насильства".