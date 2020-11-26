Голубовская призналась, что сталкивалась с гендерным неравенством
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Руководители, при равных условиях, предпочитают выбирать мужчин-врачей. Об этом инфекционист, доктор медицинских наук, Ольга Голубовская сказала во время выступления на Украинском женском конгрессе, передает корреспондент УНН.
"Ну, есть, конечно... Причем, и мужчины-руководители, и женщины-руководители, часто предпочитают, если вот при прочих равных условиях, где-то выбирать мужчин (врачей - ред.). По разным причинам. Мы с вами все их знаем, эти причины. Наверное, потому что декретов боятся, что кто-то уйдет в декрет, работа остановится, еще что-то. Я конечно, это нельзя отрицать, потому что это явно. Я не могу сказать, что оно так явно выражено, но да, такой момент присутствует ", - сказала Ольга Голубовская, отвечая на вопрос, чувствовала ли она гендерные диспропорции при выборе врача.
По ее словам, для работы важно, чтобы человек был специалистом, стратегом, для определения развития своей отрасли, целенаправленным и имел коммуникационные способности.
"Здесь кстати женщины выигрывают, потому что когда переговоры с мужчинами ведут, то иногда это даже на пользу идет. Поэтому важно, чтобы человек обладал этими качествами, а мужчина он или женщина - это уже (не важно - ред.), с моей точки зрения. Но конечно, все зависит, я считаю, потому что по-разному в жизни было, я не могу сказать, что это прямо так доминирует - все зависит от ума, прежде всего. Человек должен быть умным. Желательно, тем более, если он на руководящей должности", - добавила Голубовская.
Напомним, правительство примет участие в Коалиции по содействию достижения гендерного равенства.
Также напомним, Елена Зеленская записала видео для всемирной акции "16 дней против насилия".