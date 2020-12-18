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Голубовська і Степанов увійшли до рейтингу найвпливовіших людей

Київ • УНН

 • 21461 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська та міністр охорони здоров’я Максим Степанов увійшли в ТОП-100 найвпливовіших в Україні людей і явищ. А очолив рейтинг, складений виданням “Вести”, COVID-19, пише УНН.

Голубовська і Степанов увійшли до рейтингу найвпливовіших людей

Як пояснили укладачі рейтингу, враховувалися бали, присвоєні експертами тій чи іншій особистості або явищу, а також думка редколегії.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

  • COVID-19
  • Посли країн "Великої сімки"
  • Рінат Ахметов
  • Володимир Зеленський - Андрій Єрмак (причому Зеленський втратив три позиції в порівнянні з торішнім рейтингом, а Єрмак отримав ще десять)
  • Віктор Медведчук
  • Арсен Аваков
  • Петро Порошенко
  • Джордж Сорос
  • Дмитро Разумков
  • Віталій Кличко

    • Далі на 12-й позиції нинішній Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а за ним на 13-у місці олігарх Ігор Коломойський.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розмістився на 14-й позиції, а Ольга Голубовська - на 21-й. Примітно, що на думку укладачів рейтингу, лікар виявилася більш впливовою, ніж очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

    "Лікар-інфекціоніст, завкафедрою в медуніверситеті ім. Богомольця більше всіх уособлює боротьбу з коронавірусом. Практично цілодобово вона проводить з інфікованими COVID-19, є співавтором протоколу лікування його в Україні, а також співорганізатором конференцій з обміну досвідом серед лікарів. Нещодавно вона сама перехворіла коронавірусом", - повідомляють укладачі рейтингу.

    Вони так само відзначають, що Голубовська активно підтримує міністра охорони здоров'я Максима Степанова, запевняючи, що крісло під ним "качають" люди Супрун, які бажають знову увійти в міністерство. Голубовська впевнена, що до нинішніх проблем у медицині привели якраз реформи Супрун.

    "Горе-реформатори" під час децентралізації вирішили скоротити і наглухо позакривати всі лікарні в маленьких населених пунктах країни: нібито побоюючись того, що до них за 200 км возитимуть хворих, які задихаються. А інфекційні клініки вони взагалі вважали злочином проти держави, оскільки їх фінансування просто перекрили. Але якого фахівця запитували, коли такі кричущі рішення приймали?" - цитує видання лікаря.

    У рейтинг також увійшли міністри, спортсмени, представник МВФ в Україні. Замикає рейтинг колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан, що втратив за рік, на думку укладачів, 96 пунктів свого впливу, скотившись з четвертого місця на соте.

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