Голубовська і Степанов увійшли до рейтингу найвпливовіших людей

Як пояснили укладачі рейтингу, враховувалися бали, присвоєні експертами тій чи іншій особистості або явищу, а також думка редколегії.

Перша десятка рейтингу виглядає так:

COVID-19

Посли країн "Великої сімки"

Рінат Ахметов

Володимир Зеленський - Андрій Єрмак (причому Зеленський втратив три позиції в порівнянні з торішнім рейтингом, а Єрмак отримав ще десять)

Віктор Медведчук

Арсен Аваков

Петро Порошенко

Джордж Сорос

Дмитро Разумков

Віталій Кличко

Далі на 12-й позиції нинішній Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а за ним на 13-у місці олігарх Ігор Коломойський.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розмістився на 14-й позиції, а Ольга Голубовська - на 21-й. Примітно, що на думку укладачів рейтингу, лікар виявилася більш впливовою, ніж очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Лікар-інфекціоніст, завкафедрою в медуніверситеті ім. Богомольця більше всіх уособлює боротьбу з коронавірусом. Практично цілодобово вона проводить з інфікованими COVID-19, є співавтором протоколу лікування його в Україні, а також співорганізатором конференцій з обміну досвідом серед лікарів. Нещодавно вона сама перехворіла коронавірусом", - повідомляють укладачі рейтингу.

Вони так само відзначають, що Голубовська активно підтримує міністра охорони здоров'я Максима Степанова, запевняючи, що крісло під ним "качають" люди Супрун, які бажають знову увійти в міністерство. Голубовська впевнена, що до нинішніх проблем у медицині привели якраз реформи Супрун.

"Горе-реформатори" під час децентралізації вирішили скоротити і наглухо позакривати всі лікарні в маленьких населених пунктах країни: нібито побоюючись того, що до них за 200 км возитимуть хворих, які задихаються. А інфекційні клініки вони взагалі вважали злочином проти держави, оскільки їх фінансування просто перекрили. Але якого фахівця запитували, коли такі кричущі рішення приймали?" - цитує видання лікаря.

У рейтинг також увійшли міністри, спортсмени, представник МВФ в Україні. Замикає рейтинг колишній очільник Офісу Президента Андрій Богдан, що втратив за рік, на думку укладачів, 96 пунктів свого впливу, скотившись з четвертого місця на соте.