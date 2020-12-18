Голубовская и Степанов вошли в рейтинг самых влиятельных людей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская и министр здравоохранения Максим Степанов вошли в ТОП-100 самых влиятельных в Украине людей и явлений. А возглавил рейтинг, составленный изданием "Вести", COVID-19, пишет УНН.
Как пояснили составители рейтинга, учитывались баллы, присвоенные экспертами той или иной личности или явлению, а также мнение редколлегии.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
Далее на 12-й позиции нынешний Премьер-министр Денис Шмыгаль, а за ним на 13-м месте олигарх Игорь Коломойский.
Министр здравоохранения Максим Степанов разместился на 14-й позиции, а Ольга Голубовская — на 21-й. Примечательно, что по мнению составителей рейтинга, врач оказалась влиятельнее главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.
“Врач-инфекционист, завкафедрой в медуниверситете им. Богомольца больше всех олицетворяет борьбу с коронавирусом. Практически круглые сутки она проводит с инфицированными COVID-19, является соавтором протокола лечения его в Украине, а также соорганизатором конференций по обмену опытом среди врачей. Недавно она сама переболела коронавирусом”, — сообщают составители рейтинга.
Они также отмечают, что Голубовская активно поддерживает министра здравоохранения Максима Степанова, уверяя, что кресло под ним "качают" люди Супрун, желающие вновь войти в министерство. Голубовская уверена, что к нынешним проблемам в медицине привели как раз реформы Супрун.
“Горе-реформаторы” в ходе децентрализации решили сократить и наглухо позакрывать все больницы в маленьких населенных пунктах страны: якобы опасаясь того, что к ним за 200 км будут возить задыхающихся больных. А инфекционные клиники они вообще считали преступлением против государства, поскольку их финансирование попросту перекрыли. Но какого специалиста спрашивали, когда такие вопиющие решения принимали?" — цитирует издание врача.
В рейтинг также вошли министры, спортсмены, представитель МВФ в Украине. Замыкает рейтинг бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, потерявший за год, по мнению составителей, 96 пунктов своего влияния и скатившись с четвертого места на сотое.