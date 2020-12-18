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Голубовская и Степанов вошли в рейтинг самых влиятельных людей

Киев • УНН

 • 21461 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская и министр здравоохранения Максим Степанов вошли в ТОП-100 самых влиятельных в Украине людей и явлений. А возглавил рейтинг, составленный изданием "Вести", COVID-19, пишет УНН.

Голубовская и Степанов вошли в рейтинг самых влиятельных людей

Как пояснили составители рейтинга, учитывались баллы, присвоенные экспертами той или иной личности или явлению, а также мнение редколлегии.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

  • COVID-19
  • Послы стран “Большой семерки”
  • Ринат Ахметов
  • Владимир Зеленский — Андрей Ермак (причем Зеленский потерял три позиции в сравнении с прошлогодним рейтингом, а Ермак приобрел десять)
  • Виктор Медведчук
  • Арсен Аваков
  • Петр Порошенко
  • Джордж Сорос
  • Дмитрий Разумков
  • Виталий Кличко

    • Далее на 12-й позиции нынешний Премьер-министр Денис Шмыгаль, а за ним на 13-м месте олигарх Игорь Коломойский.

    Министр здравоохранения Максим Степанов разместился на 14-й позиции, а Ольга Голубовская — на 21-й. Примечательно, что по мнению составителей рейтинга, врач оказалась влиятельнее главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука.

    “Врач-инфекционист, завкафедрой в медуниверситете им. Богомольца больше всех олицетворяет борьбу с коронавирусом. Практически круглые сутки она проводит с инфицированными COVID-19, является соавтором протокола лечения его в Украине, а также соорганизатором конференций по обмену опытом среди врачей. Недавно она сама переболела коронавирусом”, — сообщают составители рейтинга.

    Они также отмечают, что Голубовская активно поддерживает министра здравоохранения Максима Степанова, уверяя, что кресло под ним "качают" люди Супрун, желающие вновь войти в министерство. Голубовская уверена, что к нынешним проблемам в медицине привели как раз реформы Супрун.

    “Горе-реформаторы” в ходе децентрализации решили сократить и наглухо позакрывать все больницы в маленьких населенных пунктах страны: якобы опасаясь того, что к ним за 200 км будут возить задыхающихся больных. А инфекционные клиники они вообще считали преступлением против государства, поскольку их финансирование попросту перекрыли. Но какого специалиста спрашивали, когда такие вопиющие решения принимали?" — цитирует издание врача.

    В рейтинг также вошли министры, спортсмены, представитель МВФ в Украине. Замыкает рейтинг бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, потерявший за год, по мнению составителей, 96 пунктов своего влияния и скатившись с четвертого места на сотое.

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