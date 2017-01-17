Голову Європарламенту оберуть у четвертому турі між кандидатурами Антоніо Таяні і Джанні Піттелли
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голову Європейського парламенту буде обрано в четвертому і останньому турі голосування між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів в третьому турі: Антоніо Таяні і Джанні Піттелла, передає УНН із посиланням на прес-службу ЄП.
"Голову парламенту буде обрано в четвертому і останньому турі голосування між двома кандидатами, які отримали найбільшу кількість голосів в третьому турі: Антоніо Таяні і Джанні Піттелла. Голосування розпочнеться о 20:00 (21 за Києвом). Новий президент буде оголошений на пленарному засіданні близько 21:30 (22:30 за Києвом)", - йдеться у повідомленні.
Жоден з кандидатів не отримав необхідну абсолютну більшість дійсних голосів протягом перших трьох раундів голосування на президентських виборах Європарламенту у вівторок.
За підсумками третього туру голосування Антоніо Таяні здобув 291 (+4) голос, Джанні Піттелла - 199 (-1), Хельга Стівенс - 58 (-8), Жан Ламберт - 53 (+2), Елеонора Форенца - 45 (+3), Лаурентіу Ребега - 44 (-1).
Всього у цьому турі було 690 дійсних голосів. Абсолютна більшість - 346 голосів, всього голосів - 719.
Як повідомляв УНН, другий тур голосування у Європарламенті не визначив переможця на виборах нового голови євроінституції