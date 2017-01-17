Главу Европарламента выберут в четвертом туре между кандидатурами Антонио Таяни и Джанни Питтеллы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Глава Европейского парламента будет избран в четвертом и последнем туре голосования между двумя кандидатами, которые получили наибольшее количество голосов в третьем туре: Антонио Таяни и Джанни Питтелла, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЕП.
"Глава парламента будет избран в четвертом и последнем туре голосования между двумя кандидатами, которые получили наибольшее количество голосов в третьем туре: Антонио Таяни и Джанни Питтелла. Голосование начнется в 20:00 (21 по Киеву). Новый президент будет объявлен на пленарном заседании около 21:30 (22:30 по Киеву)", - говорится в сообщении.
Ни один из кандидатов не получил необходимое абсолютное большинство действительных голосов в течение первых трех раундов голосования на президентских выборах Европарламента во вторник.
По итогам третьего тура голосования Антонио Таяни получил 291 (+4) голос, Джанни Питтелла - 199 (-1), Хельга Стивенс - 58 (-8), Жан Ламберт - 53 (2), Элеонора Форенца - 45 (+3) , Лаурентиу Ребега - 44 (-1).
Всего в этом туре было 690 действительных голосов. Абсолютное большинство - 346 голосов, всего голосов - 719.
Как сообщал УНН, второй тур голосования в Европарламенте не определил победителя на выборах нового главы евроинституции.