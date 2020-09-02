Голову військово-цивільної адміністрації Щастя відсторонили через відкрите провадження - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Голову військово-цивільної адміністрацію місто Щастя майора Дмитра Скворцова відсторонили через відкрите кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
“Майор Дмитро Скворцов був відряджений до військово-цивільної адміністрації міста Щастя Новоайдарського району Луганської області за запитом Голови Луганської обласної адміністрації, із залишенням на військовій службі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що військово-цивільну адміністрацію місто Щастя майор Дмитро Скворцов очолював з квітня 2019 року.
“У серпні 2019 року військовою прокуратурою його було затримано за підозрою в отриманні хабара. Розпочато кримінальне впровадження, яке наразі триває. Військовослужбовець відкликається до місця постійного проходження служби із відстороненням від виконання службових обов’язків на час кримінально-процесуальних дій”, — додається у повідомленні.
Так, остаточне рішення щодо подальшого перебування військовослужбовця на посаді та проходження ним військової служби буде прийнято Міністром оборони України на підставі ухвали Суду.
Нагадаємо, Міністр оборони України Андрій Таран підписав наказ про прийняття на озброєння берегового ракетного комплексу “Нептун”.