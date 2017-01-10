Голову сільради Сумщини викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Сумщині викрито голову сільської ради на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Правоохоронці викрили голову однієї з сільських рад Краснопільського району на вимаганні хабара від фізичної особи за надання дозволу на проведення розважальних заходів на території села.
У понеділок, 9 січня 2017 року, правоохоронці задокументували факт передачі для голови сільської ради 10 тис. грн чоловікові, який не був обізнаний про незаконні дії очільника села.
Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру посадовцю за ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України, обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.