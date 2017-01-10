Голову сельсовета в Сумской области разоблачили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Сумской области разоблачили голову сельского совета на вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Правоохранители разоблачили голову одного из сельских советов Краснопольского района на вымогательстве взятки от физического лица за предоставление разрешения на проведение развлекательных мероприятий на территории села.
В понедельник, 9 января 2017 года, правоохранители задокументировали факт передачи для головы сельского совета 10 тыс. грн мужчине, который не был осведомлен о незаконных действиях головы села.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении должностному лицу по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.
Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.