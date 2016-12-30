Голову сільради судитимуть за хабар на Кіровоградщині

Встановлено, що за сприяння у прийнятті сільською радою позитивного рішення щодо продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,8 га комерційній структурі за значно заниженою вартістю, голова ради вимагав та отримав неправомірну вигоду в сумі 300 тис. грн. До “оборудки” чиновник залучив свого підлеглого, якому була відведена роль посередника у перемовинах.

Правоохоронці затримали хабарника разом із посередником після одержання останньої частини обумовленої суми.

Зазначеній особі вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, його посереднику — у вчиненні злочину за ч.5 ст.27 та ч.3 ст.368 (співучасть у хабарництві) КК України.

Справи хабарників прокуратура направили до суду.