Председателя сельсовета будут судить за взятку в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Председателя поселкового совета будут судить за взятку в размере 300 тыс. грн в Кироаоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Установлено, что за содействие в принятии сельским советом положительного решения о продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,8 га коммерческой структуре по значительно заниженной стоимости, председатель совета требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. грн. К "сделке" чиновник привлек своего подчиненного, которому была отведена роль посредника в переговорах.
Правоохранители задержали взяточника вместе с посредником после получения последней части оговоренной суммы.
Указанному лицу вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, его посреднику - в совершении преступления по ч.5 ст.27 и ч.3 ст.368 (соучастие во взяточничестве) УК Украины.
Дела взяточников прокуратура направила в суд.