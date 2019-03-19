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Екс-голову РДА засудили за призначення собі премії у 65 тисяч грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. В Одесі суд виніс колишньому голові однієї з райдержадміністрацій вирок за неправомірне призначення собі премії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Екс-голову РДА засудили за призначення собі премії у 65 тисяч грн

"За матеріалами Служби безпеки України вироком Київського районного суду Одеси засуджено колишнього голову однієї з райдержадміністрацій за неправомірне призначення собі грошової винагороди", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, у 2017 році співробітники СБУ здійснювали перевірку законності нарахування чиновниками премій, які вони безпідставно оформлювали за рахунок бюджетних коштів.

"Правоохоронці встановили, що наприкінці 2016 року голова РДА незаконно виписав собі надбавку за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи у розмірі 250% від свого посадового окладу. Зловмисник три місяці отримував премію без необхідного погодження з облдержадміністрацією та привласнив шістдесят п’ять тисяч бюджетних коштів", - зазначили у СБУ.

Судом визнано колишнього голову РДА винним і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

"Київський райсуд Одеси визнав колишнього голову райдержадміністрації винним у скоєнні злочину, передбаченого за ч. 2 ст.191 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення воли. Також засудженому заборонено займати відповідні посади протягом трьох років", - сказано у повідомленні.

У СБУ зазначили, що в Одеській області це перший "реальний" вирок стосовно посадовців категорії "А".

"Практика розгляду таких судових справ показує, що найчастіше порушники визнають свою вину та отримують лише умовні строки", - додали у спецслужбі.

Нагадаємо, у Донецькій області шахраї присвоювали пенсії переселенців.

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