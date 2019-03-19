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Экс-главу РГА осудили за назначение себе премии в 65 тысяч грн

Киев • УНН

 • 9613 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Одессе суд вынес бывшему главе одной из райгосадминистраций приговор за неправомерное назначение себе премии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Экс-главу РГА осудили за назначение себе премии в 65 тысяч грн

"По материалам Службы безопасности Украины приговором Киевского районного суда Одессы осужден бывший глава одной из райгосадминистраций за неправомерное назначение себе денежного вознаграждения", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в 2017 году сотрудники СБУ осуществляли проверку законности начисления чиновниками премий, они безосновательно оформляли за счет бюджетных средств.

"Правоохранители установили, что в конце 2016 года глава РГА незаконно выписал себе надбавку за интенсивность труда и выполнение особо важной работы в размере 250% от своего должностного оклада. Злоумышленник три месяца получал премию без необходимого согласования с облгосадминистрацией и присвоил шестьдесят пять тысяч бюджетных средств", - отметили в СБУ.

Судом признано бывшего главу РГА виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

"Киевский райсуд Одессы признал бывшего главу райгосадминистрации виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.191 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения воли. Также осужденному запрещено занимать соответствующие должности в течение трех лет", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в Одесской области это первый "реальный" приговор в отношении должностных лиц категории "А".

"Практика рассмотрения таких судебных дел показывает, что чаще всего нарушители признают свою вину и получают лишь условные сроки", - добавили в спецслужбе.

Напомним, в Донецкой области мошенники присваивали пенсии переселенцев.

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