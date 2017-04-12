Голову НКРЕКП очікують у парламенті на 12:30 - нардеп

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде Д.Вовк звітувати перед депутатами, А.Герасимов сказав: "Обов'язково буде. О 12:30 він буде в Раді, в нього буде доповідь хвилин на 20 і після того - питання, відверте спілкування".

За словами А.Герасимова, події розвиватимуться так само, як і у випадку голови НАЗК Наталії Корчак.

Нагадаємо, голова НАЗК прозвітувала у Раді 5 квітня.