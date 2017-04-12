Голову НКРЕКП очікують у парламенті на 12:30 - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк відзвітує перед депутатами Верховної Ради та дасть відповіді на їх запитання у середу о 12:30. Про це журналістам у кулуарах ВР повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов, передає кореспондент УНН.
Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде Д.Вовк звітувати перед депутатами, А.Герасимов сказав: "Обов'язково буде. О 12:30 він буде в Раді, в нього буде доповідь хвилин на 20 і після того - питання, відверте спілкування".
За словами А.Герасимова, події розвиватимуться так само, як і у випадку голови НАЗК Наталії Корчак.
Нагадаємо, голова НАЗК прозвітувала у Раді 5 квітня.