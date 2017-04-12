Председателя НКРЭКУ ожидают в парламенте на 12:30 - нардеп

В частности, отвечая на вопрос, будет ли Д.Вовк отчитываться перед депутатами, А.Герасимов сказал: "Обязательно будет. В 12:30 он будет в Раде, у него будет доклад минут на 20 и после этого - вопросы, откровенное общение".

По словам А.Герасимова, события будут развиваться так же, как и в случае председателя НАПК Натальи Корчак.

Напомним, председатель НАПК отчиталась в Раде 5 апреля.