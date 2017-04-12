Председателя НКРЭКУ ожидают в парламенте на 12:30 - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45411 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103665 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159321 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117726 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117278 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113006 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104598 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107158 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154300 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Председателя НКРЭКУ ожидают в парламенте на 12:30 - нардеп

Председателя НКРЭКУ ожидают в парламенте на 12:30 - нардеп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк отчитается перед депутатами Верховной Рады и ответит на их вопросы в среду в 12:30. Об этом журналистам в кулуарах ВР сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли Д.Вовк отчитываться перед депутатами, А.Герасимов сказал: "Обязательно будет. В 12:30 он будет в Раде, у него будет доклад минут на 20 и после этого - вопросы, откровенное общение".

По словам А.Герасимова, события будут развиваться так же, как и в случае председателя НАПК Натальи Корчак.

Напомним, председатель НАПК отчиталась в Раде 5 апреля.

Украинские Национальные Новости

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