Председателя НКРЭКУ ожидают в парламенте на 12:30 - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк отчитается перед депутатами Верховной Рады и ответит на их вопросы в среду в 12:30. Об этом журналистам в кулуарах ВР сообщил председатель фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент УНН.
В частности, отвечая на вопрос, будет ли Д.Вовк отчитываться перед депутатами, А.Герасимов сказал: "Обязательно будет. В 12:30 он будет в Раде, у него будет доклад минут на 20 и после этого - вопросы, откровенное общение".
По словам А.Герасимова, события будут развиваться так же, как и в случае председателя НАПК Натальи Корчак.
Напомним, председатель НАПК отчиталась в Раде 5 апреля.