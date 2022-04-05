З російського полону звільнили голову Бехтерської сільради

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Михайло Бурак активно забезпечує жителів продовольством, допомагає фермерам в організації посівної кампанії.

З початку повномасштабної війни росії в Україні він підтримував правопорядок, запобігав мародерству і не зраджував своїй патріотичній позиції. Як зазначили, через це окупанти й викрали чоловіка.

Зараз голова Бехтерської сільради перебуває з численними травмами у лікарні.

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Про викрадення російськими окупантами Михайла Бурака стало відомо 4 квітня.